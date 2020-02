Londres : un homme abattu par la police après avoir poignardé trois personnes

Un homme a été abattu dimanche 2 février par la police après avoir blessé trois personnes à l'arme blanche dans une rue commerçante de Streatham, dans le sud de Londres. Les trois victimes ont été hospitalisées. Les jours de l'une d'entre elles sont en danger, a précisé la police. L'agression est considérée comme un acte "terroriste" par la police.



Selon des sources proches des services de sécurité citées par la chaîne Sky News, la piste d'une "attaque liée à l'islamisme" est privilégiée. La chaîne avance également que l'assaillant était sous surveillance policière active.



Sur Twitter, le Premier ministre Boris Johnson a remercié les services de secours, ajoutant que ses pensées allaient aux "blessés et à tous ceux qui ont été affectés".



Le maire de Londres, Sadiq Khan, a réagi à l'attaque dans un communiqué. "Les terroristes cherchent à nous diviser et à détruire notre mode de vie. Ici, à Londres, nous ne les laisserons jamais réussir", a affirmé l'édile.



Une habitante du quartier interrogée par la BBC a expliqué qu'elle était sur le chemin du supermarché avec son compagnon quand elle a vu un hélicoptère survoler le quartier. "Il s'est posé devant nous et les ambulances ont commencé à affluer. Nous n'avions aucune idée de ce qu'il se passait, nous pensions que c'était un accident de voiture. Alors que nous avancions, nous avons vu des policiers en armes arriver et demander à des bus de se placer autour d'une voiture pour la cacher", a affirmé la jeune femme.



"De nombreux policiers et secouristes ont commencé à s'accroupir en cercle. Nous en avons déduit qu'ils encerclaient un corps mais nous n'en avons eu la confirmation que plus tard", a-t-elle ajouté.



Nouvelles mesures contre les actes terroristes



Londres a été le théâtre de plusieurs attentats ces dernières années. Fin novembre, une attaque au couteau avait fait deux morts à London Bridge, un pont du centre de la capitale britannique, avant que l'assaillant ne soit abattu par la police.



L'auteur de l'attaque, revendiquée par l'organisation État islamique, Usman Khan, 28 ans, était un ancien détenu pour des faits de terrorisme libéré à mi-peine. Il participait sur les lieux des faits à un programme de réhabilitation pour anciens détenus.



Depuis, le gouvernement de Boris Johnson a annoncé des mesures aggravant les peines pour les auteurs d'actes terroristes et interdisant leur libération anticipée. Dans le projet qui doit être étudié au Parlement, il est prévu que ceux qui sont condamnés pour des actes considérés comme terroristes soient emprisonnés pour au moins 14 ans.



En outre, le budget alloué à la lutte antiterroriste doit être nettement augmenté pour la période 2020/2021 et une aide immédiate de 500 000 livres (586 000 euros) supplémentaires doit être débloquée pour l'unité chargée d'aider les victimes d'attentats.