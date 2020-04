Longtemps malade, le lutteur "Boy Bambara", rend finalement l'âme

Dakarposte a appris la triste nouvelle. L'ancienne gloire de la lutte Sénégalaise "Boy Bambara", longtemps alité (il est resté malade plus d'une année), a finalement tiré sa révérence.

Avant son incarcération pour une affaire connue, le promoteur de lutte Luc Nicolaï entre autres bonnes volontés avaient volé à son secours en l'appuyant financièrement s'entend à travers un Téléthon.



Toute la rédaction de dakarposte s'associe à la douleur et présente ses condoléances au monde de la lutte Sénégalaise et à sa famille éplorée