Lotissement polémique à Thiaouane : Ndiassane se fâche et réclame une délégation spéciale à Chérif Lô

Ndiassane est très en colère contre Ousmane Sarr, maire de la commune de Chérif Lô. A l’origine, un projet de lotissement qui crée la polémique depuis un an, et portant sur 15.000 parcelles au village de Thiaoune Kounta dont les terres sont traditionnellement sous la tutelle de la famille Kountiyou.



Et sur le site en question souligne Bouna Kounta porte-parole des populations, le Khalif ambitionne d’y ériger une cité religieuse. Pour montrer leur désaccord par rapport à ce projet de lotissement, les populations ont fait face à la presse hier sur la place centrale du village.



Selon Bouna Kounta, Ndiassane s’interroge sur le silence du Président de la République à la suite de l’attaque perpétrée contre le cortège du Khalif le vendredi 24 juin dernier, alors qu’il se rendait à Thiaoune Kounta, pour mieux s’enquérir de la situation. Des jeunes clairement identifiés comme étant des proches du maire de Chérif Lô, Ousmane Sarr dont 8 sont actuellement en prison, ont jeté des pierres sur le cortège du khalife.



C’est parce que dit-il, le ministre de l’Urbanisme Abdoulaye Seydou Sow a signé une autorisation de lotir, qu’il a ensuite remis au Maire de Chérif Lô, au mépris des correspondances adressées par le Khalif. Il s’agit de terres traditionnellement sous tutelle de la famille Kountiyou et tous les régimes politiques de Senghor à Me Abdoulaye Wade ont respecté une telle situation.



Et pourtant ajoute-t-il, en juillet 2021, la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols (DSCOS) avait fait une descente musclée à Thiaoune, dans le cadre d’une grande opération de destruction de 15.000 bornes sur le dit site.



« Depuis ces événement d’une gravité extrême, qui méritaient même que le Président Macky Sall annule son voyage en Allemagne pour se rendre auprès du Khalif, nous n'avons reçu aucune délégation venant de l'administration Sénégalaise, ni du gouverneur, ni du ministre de l'Intérieur, ni du président de la République. Nous le dénonçons vigoureusement et nous montrons à tous les Sénégalais notre mécontentement » a déclaré Bouna Kounta.



Pour lui, depuis qu’il est élu Maire de la Commune de Chérif Lô, Ousmane Sarr ne cesse de brader les terres de feu Cheikh Bouh Kounta.



« C'est pourquoi, nous demandons au Président de la République de placer la commune sous délégation spéciale, pour que Chérif Lô puisse vivre en bonne harmonie. La commune de Chérif Lô est érigée en communauté rurale depuis 1972. Il y avait des présidents de communauté rurale qui sont succédé à la tête de la collectivité territoriale avant lui. Tous ces devanciers ont respecté le statut de cité religieuse de Ndiassane. Et avant de faire quoi que ce soit dans la commune, ils venaient toujours partager d’abord leurs projets avec le Khalif, mais l’actuel maire ne l’a jamais fait», a expliqué le porte-parole des populations.



Selon lui, le déplacement du Khalif la semaine dernière, C’était pour exprimer sa ferme opposition à ce lotissement, car son projet d’ériger une cité religieuse sur ce site est en bonne voie. D’ailleurs l’architecte a achevé ses travaux et la pose de la première pierre est programmée jusque après la Tabaski. A l’en croire, depuis l’avènement du khalif Cheikhal Bécaye en 2018, il n’a jamais donné une autorisation au Maire Ousmane Sarr et c’est pourquoi, il demande l’arrêt pur et simple de ce lotissement. "Toutes les populations sont à l'écoute du Khalif, pour toutes les mesures à mettre en œuvre», a-t-il averti

