Louga : Braquage d’un point de service Wave, près de 10 millions de FCFA emportés

Dans la nuit du lundi au mardi 30 juin 2026, vers 21 heures, une quinzaine d’individus armés et encagoulés ont attaqué un point de service Wave situé au quartier Montagne, en face du rond-point Keur Momar Sarr, dans la commune de Louga.

Les assaillants ont emporté de l’argent liquide et plusieurs téléphones portables, pour un préjudice global estimé à près de 10 millions de francs CFA.

Selon une source proche de l’enquête, la bande circulait à bord d’un véhicule de type L200. Les malfrats étaient munis de coupe-coupes ainsi que d’armes à feu.

Pendant qu’une partie des malfaiteurs pénétrait dans les locaux pour s'emparer des fonds et des téléphones servant aux opérations de transfert d’argent, les autres membres de la bande sont restés à l’extérieur. Ces derniers ont tiré plusieurs coups de feu en l’air afin d’intimider les riverains et de dissuader toute tentative d’intervention.

Les braqueurs, non encore identifiés, ont ensuite pris la fuite avec leur butin. Une enquête a immédiatement été ouverte par la police afin d’identifier et d’interpeller les membres de cette bande.















































































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