Louga : Deux jeunes supporters de l’ASC Deggo de Kebemer meurent dans un accident

Aladji Sow 25 ans et Talla Sarr 30 ans habitant de Diokoul Ndiawrine ont perdu la vie ce 3 septembre 2019 vers 22 heures, à la sortie de la ville de Louga sur la RN2 où leur voiture, qui tentait d’éviter une moto, a violemment heurté un arbre. Ces deux jeunes supporters de l’ASC Deggo de Kebemer avaient quitté le stade Alboury Ndiaye, après avoir assisté au ¼ de final opposant l’ASC Deggo de Kebemer qui a battu le Mbollo de Tambacounda, par série de tirs aux buts, après un match nul de 1 but partout.



Selon le site Lougawebmedias, les corps sans vie sonr acheminés à la morgue de l hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Le chauffeur et les deux autres blessés sont actuellement admis aux urgences de ladite structure sanitaire.



















igfm