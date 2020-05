Louga : Le marché de téléphones portables « Réseau Bi » cambriolé en plein couvre-feu

Dans la nuit du vendredi 1er au samedi 02 mai, des individus non encore identifiés ont visité le marché de téléphone portable de Louga dénommé « Réseau Bi » situé en plein centre ville au passage à niveau. Plusieurs magasins ont été cambriolés et des accessoires de téléphone emportés. Les victimes ont saisi le préfet de Louga pour une meilleure sécurisation de ce haut lieu d’échanges et de commerce de téléphones de la capitale du Ndiambour avant de porter plainte contre X.



Avec la situation actuelle marquée par la pandémie du Covid-19, les travailleurs de « Réseau Bi » sollicitent un appui des autorités pour la reprise de leurs activités qui sont à l’ arrêt depuis l'apparition du premier cas testé positif au coronavirus à Louga. D’après notre source, les cantines qui se trouvent dans ce lieu du business autour du portable font souvent l’objet de cambriolage.



















seneweb