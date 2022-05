Louga - Vols à l’arrachée avec effraction : Mamadou Dia déféré au parquet, son acolyte activement recherché

Vols à l'arraché avec effraction

Les nommés Mamadou Dia et Abdou Diallo ont quitté Thiès dans la matinée du jeudi 19 mai pour se rendre à Louga à bord d’un car Ndiaga Ndiaye. Arrivés à Ngaye Mekhé, ils ont oublié leurs téléphones dans le véhicule qui les transportait. Ils ont ensuite pris un autre véhicule pour continuer leur trajet jusqu’à Louga où ils ont trouvé refuge au marché central. Vers 22 heures, les deux malfrats ont loué une moto appartenant à un certain Baye Karim Fall pour se rendre à Touba. Arrivés vers la sortie de la ville, ils ont sorti un couteau et ont fait tomber le conducteur avant de s’enfuir avec la moto. Les deux malfrats ont pris la direction de Touba.



Arrivés à 500 m du village de Warack, ils ont aperçu les lampes des gendarmes de la brigade de Koki qui étaient en faction près de la station d’essence. Pour éviter de tomber dans les mailles des hommes en bleu, les malfrats ont caché la moto dans la brousse avant de rebrousser chemin à pied jusqu’à Louga où ils ont loué une autre moto auprès de Mamadou Fall, le vendredi 20 mai pour reprendre le même itinéraire en vue de récupérer la moto volée. Après avoir dépassé le village de Keur Dame sur l’axe Louga-Warack, les voyous ont sorti un couteau et une pompe à gaz pour sommer le conducteur de descendre et de les laisser partir avec la moto. La victime s’est ensuite relevée pour aller les dénoncer auprès d’un chauffeur de taxi qui les a poursuivis avec son véhicule. Après une longue course-poursuite, la victime munie de la commande a réussi à arrêter la moto.



Le nommé Mamadou Dia a été déféré au parquet de Louga tandis que son acolyte Abou Diallo a réussi à prendre la poudre d’escampette. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vols à l’arrachée en réunion avec effraction constituant un cumul réel d’infractions.