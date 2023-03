Loyer: Entrée en vigueur de la baisse ce 1er Mars

Comme annoncé par Abdou Karim Fofana il y a quelques temps, la mesure concernant la baisse du loyer entre en vigueur ce mercredi 1er Mars.



A la place d’une loi, le conseil constitutionnel avait donné son feu vert au président Macky Sall pour prendre les décrets et autres textes réglementaires pertinents dans ce sens.

Ainsi, il est prévu une baisse de 5% pour les loyers de plus de 500 000 FCFA, une baisse 10% pour les loyers allant de 300 000 FCFA à 500 000 FCFA et une baisse de 20% pour les loyers inférieurs ou égaux à 300 000

















































Le Soleil