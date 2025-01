Luis Enrique annonce le forfait de Dembélé et juge le niveau de Kimpembe "insuffisant"

Ousmane Dembélé manquera le déplacement du Paris SG à Lens en Ligue 1 samedi (17h00) à cause d'un virus qui l'a déjà privé de Coupe de France mercredi, à quelques jours du match crucial contre Manchester City en Ligue des champions mercredi prochain au Parc des Princes.



"Il a un virus, donc il ne pourra pas être aligné demain" à Lens, a dit l'Espagnol. Un coup dur qui fait naître une inquiétude sur la présence du plus efficace attaquant du PSG cette saison (11 buts, 7 passes décisives) contre Manchester City.





Selon un communiqué du club, le capitaine Marquinhos ressent pour sa part toujours une "gêne aux adducteurs" et risque aussi de rater une seconde rencontre d'affilée, après le match de Coupe contre Espaly (victoire 4-2) à Clermont-Ferrand. "Marquinhos va très bien mais on ne va surtout pas prendre de risque", a déclaré l'entraîneur Luis Enrique vendredi. Avant la réception de City, le PSG est 25e sur 36 de la phase de ligue, une place éliminatoire.



"Kimpembe n'est pas encore à un niveau suffisant pour être en compétition"



En parallèle, Luis Enrique a évoqué Presnel Kimpembe, absent des terrains de L1 depuis 2023 mais qui revient peu à peu dans le groupe sans pour autant entrer en jeu. "Je suis enchanté et j'ai vraiment ce désir qu'il récupère son meilleur niveau. Je considère qu'il n'est pas encore à un niveau suffisant pour être en compétition. Après presque deux saisons de blessures, j'adorerais l'avoir, compte tenu de ses qualités de leader", a fait savoir le coach parisien en conférence de presse.