Lutte: Bébé Diène élargi après 1 ans et 8 mois de détention

Le juge du tribunal correctionnel de Dakar a rendu aujourd'hui la décision qui était en délibéré depuis le 21 Avril 2022. Il ressort de cette décision la libération du lutteur de l'écurie Soumbédioune qui était inculpé pour association de malfaiteurs, détention de signes monétaires contrefaits et offre ou cession de drogue.



Pour rappel, le détenteur du drapeau du chef de l'Etat en lutte simple a été arrêté par les limiers de la sureté urbaine depuis le 7 Septembre 2020 à bord d'un scooter avec Zakaria Traoré. Aux moments de l'arrestation, Bébé Diène détenait un sac contenant la somme de 340.000 en faux billets.



Le lutteur a soutenu que la sacoche appartenait à Zakaria qu'il a rencontré fortuitement et qui lui a demandé de le déposer à Grand Dakar. Lors de leur comparution devant la chambre correctionnelle du Tribunal Hors classe de Dakar, le maitre des poursuites avait requis la relaxe pour l’association de malfaiteurs et l’offre ou cession de drogue à l’encontre de Mamadou Thiam alias Bébé Diène. Le procureur avait requis deux ans, dont un an ferme pour la détention de signes monétaires contrefaits concernant Zakaria Traoré.











































































pulse.sn