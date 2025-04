Lutte contre l'émigration irrégulière: arrestations et saisie de matériels par la Gendarmerie à Mbour

La Brigade de Recherches de Mbour vient d'arrêter quatre (04) individus pour *Association de malfaiteurs et trafic de migrants* suite au vol d’une pirogue et de moteurs hors-bord destinés à l’embarquement de candidats à l’émigration clandestine.



L’opération a été menée dans la nuit du 17 au 18 avril 2025 et a permis la saisie du matériel précité ainsi que six cent (600) litres de carburant.



Deux (02) des suspects sont en fuite.



L’enquête se poursuit.