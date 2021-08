Lutte contre la coupe illicite de bois: Deux individus arrêtés à Goudomp

Dans le cadre de la lutte contre la coupe illicite de bois, une patrouille de la Zone militaire 6 a interpellé hier, deux coupeurs, entre Salamoune Hiya et Medina Peul (Département de Goudomp).



Les individus en question ont été arrêtés et le matériel qu’ils utilisaient pour couper du bois a été saisi et remis au Service des Eaux et forêts de Goudomp.