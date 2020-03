Lutte contre le Covid-19 : Le coup de fil de Ouattara à Macky

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, par ailleurs président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), a contacté, ce mardi 31 mars, son homologue sénégalais Macky Sall. Ce, pour s'entretenir avec lui sur l'élaboration d'une stratégie commune de riposte contre le coronavirus qui continue sa progression en Afrique.

D'après des sources de Seneweb, Sall et Ouattara comptent élargir les discussions avec leurs pairs des pays membres de l'institution communautaire. L'objectif est de mettre en place, dans l'immédiat, un "dispositif africain économique" en guise de "réponse sous-régionale" au Covid-19 et de prévenir ses effets néfastes sur l'économie. En plus clair, ils ont décidé d'unir leurs forces, surtout sur le plan financier, pour plaire face à cette pandémie.

Dans le même sillage, nous siffle-t-on, Macky Sall a également pris langue avec le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, avec qui il a discuté sur la situation actuelle de la pandémie dans la sous-région.

Le docteur éthiopien et le chef de l'État sénégalais, qui se sont penchés sur une "stratégie africaine" contre la maladie, ont également abordé l'élan de solidarité à travers le "Force Covid-19" visant à mobiliser au minimum 1000 milliards francs CFA.