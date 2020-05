Lutte contre le Covid-19 : Ndèye Saly Diop Dieng relève le plateau médical du centre de santé de Grand-Dakar

A l’instar des autres pays, le Sénégal a célébré, ce vendredi 15 mai 2020, la Journée internationale des Familles. Laquelle est placée sous le thème : «la diversité familiale à l’école». Une occasion que la ministre de la Femme de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants, Ndèye Salimata Diop Dieng, a saisie pour faire un important don au centre de santé de Grand-Dakar, sa localité. La cérémonie symbolique de remise s’est tenue dans les locaux dudit centre, en présence de la directrice de la Famille et de la Protection des groupes vulnérables, Dr Fatou Ndiaye Dème, du Sous-préfet de Grand-Dakar, du médecin-chef du centre de santé de Grand-Dakar, Dr Aïda Hyane Thiam, notamment.



Un don d’une valeur de 10 millions de francs Cfa



Il s’agit ici, d’un acte de solidarité à travers un appui composé d’équipements, d’une moto, de médicaments et de produits d’hygiène, dont la valeur est estimée à 10 millions de francs Cfa. «Bien entendu, cette thématique choisie par la communauté internationale depuis l’année dernière ne traduit pas expressément le contexte de la pandémie de la Covid-19 et de l’état d’urgence. Il m’a paru cependant utile de marquer la date et de la mettre à profit pour renouveler mes encouragements à mon collègue et frère, Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l’Action sociale, et rendre hommage à notre personnel soignant qui a toujours su procurer, de par son professionnalisme et son engagement, aux Sénégalaises et aux Sénégalais une meilleure santé et plus de sérénité», a-t-elle souligné dans son propos. Cette contribution à la fois «modeste et symbolique» va constituer, sans doute, un apport au fonctionnement du service public et aider à soulager des familles, notamment celles en situation de vulnérabilité durant cette période de pandémie de coronavirus.



Invite au «respect» des rendez-vous médicaux



Soulignant qu’«il est suicidaire de renoncer aux soins lorsqu’on est malade» en cette période de pandémie, Mme Ndèye Salimata Diop Dieng a profité de l’occasion pour inviter «toutes celles et tous ceux qui ont besoin d’un suivi sanitaire à respecter leurs rendez-vous». Pour elle, le calendrier de consultations prénatales et l’agenda de vaccination et de suivi sanitaire des nouveaux nés, des bébés et des enfants doit être «scrupuleusement suivi».



«Ce don permettra de relever le plateau technique du centre»



Le médecin-chef du centre de santé de Grand-Dakar, Docteur Aïda Hyane Thiam, pour sa part, a magnifié à sa juste valeur ce geste «louable» de Mme le ministre. Selon elle, ce don va permettre de relever le plateau technique du centre. Et à ce titre, elle a invité le personnel à en faire bon usage. La rencontre a également noté la présence des autorités administratives, des responsables politiques, des notables, des autorités religieuses et coutumières de la localité, entre autres.

















