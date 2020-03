Lutte contre le coronavirus,Thierno Lo "arme"les marchés, mosquées...

Le PCA du TER et Président de la coalition ADIANA,le ministre Thierno est très engagé auprès des populations pour la lutte contre le coronavirus.En effet, en sus des sensibilisations, un important lot de matériels( gels,masques) a été distribué aux populations des sicaps .C'est ainsi que les marchés et les mosquées principaux lieux de convergences ont été dotés de matériels pour faire face au coronavirus.A noter que ces actions vont se poursuivre à Darou Mousty et à Touba.