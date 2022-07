Lutte contre le trafic de drogue : 253kg de chanvre indien saisis par la brigade territoriale de Joal.

Selon la capitaine Awa Guèye, commandant de la compagnie de Mbour, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2022, les éléments de la brigade territoriale de Joal, ont reçu un renseignement faisant état d'un éventuel débarquement de chanvre indien en provenance du Sud.



C'est ainsi qu'un dispositif de surveillance et d'interception a été très vite mis en place par ces derniers.



Celui-ci a permis d'interpeller un individu et de procéder à la saisie d'une quantitté de 253 kg de chanvre indien et du moteur de la pirogue ayant servi à transporter le produit incriminé.



Une enquête a été ouverte pour le démantèlement de ce réseau...











































dakaractu