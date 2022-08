Lutte contre le trafic de drogue : plus de 190 kg de chanvre indien et de la cocaïne saisis à Joal et Saraya.

Les brigades de gendarmerie de Joal (Thiès) et de Saraya (Kédougou), ont réussi deux grands coups. En effet, dans la nuit du 09 au 10 Août et selon des informations faisant état du débarquement de chanvre indien à Fadial, les éléments de la brigade de Joal ont mis en place un dispositif de surveillance et d'interception dans le but d'arrêter le convoyeur. Ce dernier a été interpellé, sa pirogue et son moteur saisis.

Dans la pirogue, les gendarmes ont trouvé 7 sacs contenant 190 kg de chanvre indien.

À Saraya, ils ont reçu des informations selon lesquelles, un trafic intense de drogue se déroulerait dans le village de Bougouda et dont le barron serait de nationalité Malienne. Ainsi, un dispositif d'infiltration et de filature a été mis en place. Ce dispositif a permis l'arrestation de F. Cissokho qui était en possession de 1,9 kg de chanvre indien. Des fouilles poussées ont par ailleurs permis aux gendarmes de découvrir 30 sachets de poudre blanche cachés dans la forêt dudit village. Des tests effectués plus tard permettront de révéler qu'il s'agissait bel et bien de la cocaïne. L'enquête suit son cours pour découvrir les personnes qui seraient impliquées dans ce trafic.











































dakaractu