M’backé – Naïf Sleylaty, l’un des libanais les plus célèbres de la ville , est mort.

L’information a été confirmée à Sénéjet par un de ses fils qui l’a joint ce matin. Naif Sleylaty est l’un des plus célèbres membres de la communauté libanaise présente jusqu’à sa mort dans la ville de M’backé.



Très intégré dans la ville et très connu par les m’backois , Naïf Sleylaty est le seul libanais qui n’a pas quitté la ville et est resté fidèle à ses origines locales. Fils de commerçants libanais né à Kaél, Naif Sleylaty faisait vivre l’économie locale et a participé plus d’une soixantaine d’année à collaborer avec l’ensemble des autorités locales, politiques et religieuses . Le décès de Naif Sleylaty est aussi survenu au moment où l’une de ses filles Rachelle Sleylaty est dans les liens de la prévention dans le cadre de l’affaire BATIPLUS .



Selon ses proches le décès de Naïf Sleylaty est survenu dans la soirée du mercredi à jeudi vers 23Heures à l’hôpital Mathlaboul Fawzeiny à la suite d’une maladie. Son enterrement est prévu ce Samedi à 11heures à M’backé dans le caveau familial prés de ses parents aux cimetières catholiques . Senejet présente ses condoléances à la famille notamment à madame Naïf à André et Amine et à l’ensemble de la communauté libanaise de M’backé . Senejet y reviendra .