MACKY ENVOIE UNE DÉLÉGATION À L’AMBASSADE DES USA

Tous les chemins mènent à l’Ambassade des États-Unis au Sénégal devant l’indignation et la colère suscitées par la mort de George Floyd, Afro-américain tué par strangulation lors d’une intervention policière à Minneapolis. Ainsi, après l’opposition puis la société civile, le chef de l’État, Macky Sall, a dépêché une délégation composée de membres de la coalition, Benno Bokk Yakaar (BBY), qu’il dirige auprès de l’Ambassadeur des USA, Dr Tulinabo Mushingi, au Sénégal. Cheikh Tidiane Gadio, leur porte-parole, était accompagné de Mor Ngom, Nicolas Ndiaye, entre autres caciques du pouvoir.



« Ce meurtre violent et public nous révolte. George Floyd accusé de détenir un faux billet de 20 dollars, inacceptable que ce policier blanc américain, incarnation absolue du racisme le plus abject puisse penser que 20 dollars valent bien un genou sur le cou d’un noir américain menotté et immobilisé pour lui infliger une agonie atroce de près de 9 minutes. George Floyd, héros mondial désormais, symbole et martyr de la lutte anti-raciste, assuré qu’il a cessé de respirer pour que tous les Noirs respirent mieux », a-t-il déclaré.

Une indignation que partage leur hôte, assurant que « des efforts doivent être faits pour aller de l’avant. « Nous n’avons pas le choix », a relevé l’Américain.



