MACKY NOMME À TOUBA / Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma et Sokhna Amy Mbacké deviennent ministre conseiller et DAGE

Alors que tout le monde s'y attendait depuis longtemps au vu de tout le sacrifice qu'il a consenti au profit du Président Macky Sall pour lui donner un suffrage consistant lors des élections législatives dernières et surtout pour sa réélection en février 2019, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma vient, en effet, d'être nommé ministre conseiller à la Présidence de la République. L'intellectuel mouride s'était, malgré les répétitifs décès enregistrés au sein de sa famille, fait violence pour respecter ses engagements de soutenir politiquement le patron de l'Apr.



À côté de lui, c'est Sokhna Amy Mbacké qui a aussi été nommée.



Spécialiste en gestion des ressources humaines celle qui fut Directrice de l'Assistance et de la Promotion des Sénégalais de l'Extérieur au ministère des Sénégalais de l'Extérieur est désormais Directrice de l’Administration générale et de l’Equipement au ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat. Elle va ainsi travailler aux côtés du ministre Dame Diop...















