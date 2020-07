MACKY PRIE CHEZ LUI

Comme lors de la Korité, le président Macky Sall va encore effectuer la prière de la Tabaski chez lui à Mermoz, Dakar. Selon l’Obs, la présidence n’avait pas pris les dispositions habituelles c’est-à-dire une visite de repérage du site encore moins à une séance de reconnaissance des lieux.



A la grande mosquée de Dakar où Macky Sall sacrifie à la prière de l’Aïd-el-Kebir depuis sa nomination à la magistrature suprême, en mars 2012, on a attendu, en vain, la sécurité présidentielle. Mais, selon l’Obs, si la présidence de la république n’a pas jugé nécessaire d’inspecter les lieux, c’est parce que le président de la République, Macky Sall n’effectuera pas la prière de Tabaski sur les lieux. « La grande mosquée est fermée depuis l’avènement de la Covid-19. Et comme une mesure de réouverture n’a pas encore été prise, elle ne va pas accueillir la prière de Tabaski », a déclaré Imam Oumar Diène, Secrétaire général des Imams et Oulémas interrogé par le journal. Le président de la République va effectuer la prière chez lui.



Cependant, selon Imam Diène, d’un commun accord, la coordination des Imams de Dakar-Plateau, a décidé de prier à la rue Dial Diop de Rebeuss. « Comme nous l’avons fait lors de la Korité, pour la Tabaski également, nous allons prier à la rue Dial Diop de Rebeuss. Nous allons respecter les gestes barrières, chacun va venir avec sa propre natte », a-t-il expliqué.



En revanche, si la grande mosquée de Dakar reste fermée, la mosquée omarienne, elle, sera ouverte, ce vendredi. L’autre mosquée qui va ouvrir ses portes aux musulmans pour la prière de la fête de la Tabaski, Massalikul Jinaan. La Grande mosquée de la communauté mouride à Dakar va, elle aussi, effectuer la prière de Tabaski.