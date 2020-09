MACKY RÉUNIT SON STAFF

Macky Sall a réuni, ce mardi 1er septembre 2020, un staff restreint, pour se pencher sur le projet de rapport du dialogue national remis, le 26 août dernier, par l’équipe du général Mamadou Niang. Ceux qui étaient présents sont : le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille, le ministre d’Etat Mahmoud Saleh et du ministre d’Etat, secrétaire général à la présidence Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Ce staff, informe Sud Quotidien, trié sur le volet, a la lourde tâche de donner suite au rapport mais aussi et surtout de prendre la décision de tenir les élections à date échue c’est-à-dire le 28 mars 2021. Et ce, nonobstant les différents points d’achoppement. A défaut de proposer un troisième report.



























































































emediasn