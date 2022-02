MACKY SALL AUX LIONS : "ALLEZ JUSQU’AU BOUT !’’

Le président de la République a exhorté les Lions à aller "jusqu’au bout" de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), les encourageant à "écrire la plus belle page de l’histoire" du Sénégal en Coupe d’Afrique des nations, après leur qualification à la finale de cette compétition aux dépens du Burkina Faso, battu sur le score de trois buts à 1.



"Quelle belle victoire chers Lions ! Par votre talent, votre virtuosité et votre combativité vous nous avez encore fait vibrer. Fiers de vous !", a exulté le chef de l’Etat sur sa page Facebook.



"Allez jusqu’au bout ! Dem ba diekh ! Manko indi coupe bi [Allez jusqu’au bout, s’unir pour remporter la coupe]", a poursuivi le président Macky Sall, avant d’exhorter les Lions à "écrire la plus belle page de l’histoire" du Sénégal en Coupe d’Afrique des nations.



Le Sénégal s’est qualifié pour sa deuxième finale consécutive de Coupe d’Afrique des nations (CAN), mercredi, après sa victoire sur le Burkina Faso, 3-1.



Abdou Diallo, Bamba Dieng et Sadio Mané ont inscrit les buts des Lions, tandis que Sadio Mané a été désigné homme du match.















































APS