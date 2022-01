MACKY SALL AUX LIONS : "FAITES DE LA CAN 2021 LE TEMPS DE LA VICTOIRE POUR LE SÉNÉGAL"

Le président de la République, Macky Sall, a demandé mardi aux Lions du football, en partance pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN), de faire de cette compétition prévue du 9 janvier au 6 février "le temps de la victoire pour le Sénégal".



Le chef de l’Etat remettait le drapeau national à l’équipe nationale de football, qui s’envole le même jour pour Bafoussam, ville de l’ouest du Cameroun où vont résider les Lions lors de la CAN.



"Cette CAN reste un moment de vérité pour le football sénégalais, un moment crucial où celui-ci doit se donner une exigence de victoire et une perspective définitive de triomphe pour la nation qui attend, avec espoir, depuis tant d’années", a-t-il lancé à l’endroit des protégés du sélectionneur sénégalais Aliou Cissé.



"Alors, avec foi, détermination et courage, faites de « Cameroun 2021 », le temps de la victoire pour le Sénégal, c’est-à-dire la plus belle page de l’histoire de la participation de notre pays en Coupe d’Afrique des nations de football", a-t-il dit.



Il a rappelé les mots d’encouragements des ’’dizaines de milliers’’ de supporteurs sénégalais aux Lions de retour de la CAN 2010 dont ils venaient de perdre la finale.



Les fans sénégalais avaient alors accueilli leurs héros en chanson en leur demandant de ne pas se décourager ("Amoul décourager’’) dans leur quête d’un premier titre continental.



"Vous représentez le Sénégal, une nation remarquable, qui poursuit, de façon inlassable, son rayonnement international et sa marche résolue vers l’émergence. Vous symbolisez ainsi le Sénégal des victoires" a poursuivi Macky Sall.



Il a invité les joueurs sénégalais à "un sursaut exemplaire et solidaire", pour "enjamber les contingences et, surtout, « forcer ce destin gagnant » qui nous tend généreusement la main depuis quelques années".



Le Sénégal va entrer en lice le 10 janvier contre le Zimbabwe.











































aps