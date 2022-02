MACKY SALL : ’’EL HADJ MALICK SY A RENDU UN GRAND SERVICE AU FOOTBALL SÉNÉGALAIS’’

L’ancien président de la Fédération sénégalaise de football, El Hadj Malick Sy dit Souris, décédé ce vendredi à Dakar, ’’a rendu avec patriotisme et fierté un grand service au football sénégalais’’, a salué le président Macky Sall.



’’Ancien ministre, Sportif de renommée, dirigeant hors pair du football national, El Hadj Malick Sy +Souris+ a rendu avec patriotisme et fierté un grand service au football sénégalais. Il nous quitte, en ce moment, avec certainement le sentiment du devoir accompli. Paix à son âme !’’, a twitté le chef de l’Etat.



Vainqueur du tournoi de football des Jeux de l’amitié en 1963, ’’Souris’’ a dirigé l’instance dirigeante du football sénégalais lors de la période faste du football national.



Sous sa direction, le Sénégal a joué sa première finale de CAN en 2002 et la même année, les Lions se sont qualifiés à la Coupe du monde où ils ont joué les quarts de finale.



La cérémonie de levée du corps aura lieu samedi à 14h à la Zawiya El Hadj Malick Sy du Plateau.



Dans un tweet, le président de la FSF, Me Augustin Senghor a salué ’’un homme d’une valeur multidimensionnelle, une référence en tant que footballeur et dirigeant émérite’’.





























aps