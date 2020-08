MACKY SALL ENGAGE LE CHANTIER DES PORTS ET AÉROPORTS

Après un premier semestre d’une année 2020 particulièrement marquée par l’impact de la pandémie liée au nouveau coronavirus, l’heure est désormais à la mise en place des plans de relance.



En ce sens, le conseil des ministres de ce mercredi, 12 aout, 2020, a ainsi servi d’occasion au président de la République, Macky Sall, pour aborder la mise en œuvre d’une stratégie portuaire nationale et l’accélération du programme de modernisation des aéroports.



Pour le premier point, le chef de l’État a demandé au Gouvernement de « finaliser les négociations relatives à la réalisation du nouveau port en eaux profondes de Ndayane.

Le Président de la République a, dans cette dynamique, demandé au Ministre de l’Economie maritime, de veiller au fonctionnement optimal du Port de Foundiougne - Ndakhonga. Il a, enfin, invité le Ministre de l’Economie maritime à intensifier la supervision des travaux du Port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou et à engager, avec le Ministre des Finances et du Budget, le processus urgent de règlement définitif des impenses dues aux personnes officiellement recensées sur le site du projet. »



L’ancien Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne, devenu Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur les négociations relatives au Port de Ndayane.



Concernant le programme de modernisation des aéroports du Sénégal, Macky Sall a demandé au Ministre du Tourisme et des Transports aériens de prendre toutes les dispositions pour « faire démarrer, dans les meilleurs délais, les travaux de réhabilitation des aéroports, financés par l’Etat du Sénégal à hauteur de 100 milliards de FCFA, avec la première infrastructure prévue, celle de Saint-Louis. Il a, par ailleurs, demandé au Ministre des Transports aériens et au Ministre de l’Economie de tenir compte des propositions présentées par le Collectif des Prestataires et Investisseurs sénégalais de l’Aéroport International Blaise Diagne, dans le cadre du soutien au secteur privé sur la plateforme aéroportuaire "AIBD" ».