MACKY SALL FAIT LIBÉRER 425 DÉTENUS À L’OCCASION DE LA TABASKI

Le chef de l’Etat a fait libérer 425 prisonniers à l’occasion de la célébration, mardi et mercredi, de la fête musulmane de l’Eid El-Kébir communément appelée Tabaski au Sénégal, annonce un communiqué du ministère de la Justice.





‘’Le président de la République (…) a bien voulu accorder son pardon à 425 personnes condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal’’, lit-on dans le texte.



‘’Cette mesure de clémence concerne des délinquants primaires, des condamnés présentant des gages de resocialisation, de grands malades et des mineurs’’, précise la même source.