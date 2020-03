MACKY SALL INVITE LES ARTISANS À "S’OUVRIR AUX INNOVATIONS ET PRATIQUES INTERNATIONALES’’

Le président de la République, Macky Sall, a invité jeudi les artisans sénégalais à "s’ouvrir aux innovations et pratiques internationales, tout en préservant leur originalité’’, dans le marché mondial.



’’J’invite les artisans sénégalais à s’ouvrir aux innovations et pratiques internationales, tout en préservant leur originalité qui (...) ne souffre aucune critique’’, a dit le chef de l’Etat.



Macky Sall présidait la cérémonie d’ouverture de la deuxième édition du Salon international de l’artisanat de Dakar, dont la Turquie est le pays invité d’honneur.



Le chef de l’Etat a salué ’’la créativité’’ des artisans sénégalais, qui, selon lui, font preuve d’’’une inspiration artistique". La "valeur ajoutée" des meubles, des bijoux et d’autres produits artisanaux locaux en est la preuve, dit-il.



’’Ce salon constitue une vitrine pour les artisans sénégalais et tous les Africains venus faire des expositions’’, a souligné Macky Sall, citant notamment le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et la Gambie, représentés à la cérémonie par leurs ministres de l’Artisanat.



’’L’artisanat peut constituer un ’’facteur essentiel dans la croissance économique, si nous soutenons davantage le secteur d’activité’’, a-t-il souligné.



M. Sall a annoncé la construction et la réhabilitation de villages artisanaux et a promis des ’’financements à des conditionnalités souples, pour faire des maisons artisanales de véritables PME/PMI".



Le président des chambres de métiers du Sénégal, Issa Dièye, a interpellé le chef de l’Etat sur ’’l’insécurité sociale’’ des artisans et les difficultés liées à l’accès à la terre, qui expliquent, selon lui, certaines occupations anarchiques.



Répondant à M. Dièye, il a réitéré sa volonté de soutenir l’artisanat, notamment par l’élaboration d’une stratégie nationale de développement artisanal.



Annoncée en 2013, lors d’un conseil des ministres, cette stratégie va aider à la ’’pérennisation de la protection sociale en milieu artisanal, mais aussi un accompagnement des artisans dans leur professionnalisation, pour la présentation de produits et services de qualité".





























aps