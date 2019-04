MACKY SALL :« JE NE DOIS AUCUNE EXPLICATION À UN MINISTRE QUE JE MUTE OU JE DÉMETS »

Le secrétariat exécutif national du Parti de l’Alliance pour la république (Apr) s’est réuni, ce lundi, au palais de la République sous la présidence de Macky Sall. Qui face à ses camarades de parti et alliés n’a pas porté de gants pour mettre les points sur les I après la formation du nouveau gouvernement qui a créé des frustrations.



« Il faut comprendre que faire un gouvernement est l’une des choses les plus difficiles. Ce n’est pas parce qu’on sort un ministre qu’il est incompétent. Si j’avais un seul ministre compétent, je n’aurais pas réussi le bilan qui m’a fait réélire », a d’emblée déclarée le chef de l’Etat. Avant d’ajouter : « Ce n’est pas parce que je me sépare ou je déplace un ministre qu’il n’est pas efficace. J’ai construit ce bilan avec vous. Sortir des ministres pour mettre d’autres permet au gouvernement de respirer. Mêmes les plus grands joueurs sortent en cours de match.