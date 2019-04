MACKY SALL : ’’JE SUIS RASSURÉ PAR LA COHÉRENCE DE NOTRE CONCEPT DE DÉFENSE’’

Le président de la République, Macky Sall s’est dit rassuré par la ‘’ cohérence’’ du concept de défense du Sénégal qui repose sur la ‘’ globalité’’, en réitérant sa volonté de poursuivre la revalorisation de la condition militaire.



‘’Je suis rassuré par la cohérence de notre concept de défense qui repose sur la globalité. Il n’est pas que militaire, il implique la coopération entre les unités et les différentes composantes de nos forces de défense et de sécurité’’, a-t-il dit.



Le Chef de l’Etat s’exprimait à la fin de la parade militaire et paramilitaire marquant Le 59ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal.



Macky Sall a réitéré sa ferme volonté de ‘’ poursuivre l’équipement et le relèvement du moral par la revalorisation de la condition militaire’’.



Le Chef de l’Etat s’est dit ‘’ totalement satisfait’’ du déroulement du défilé, soulignant que ça révèle la ‘’ cohésion du peuple et la performance de l’outil de défense’’.



‘’Nous avons eu droit à un défilé impeccable. Cette réussite est le fruit de la minutie et de la rigueur dans la préparation et l’organisation’’, s’est réjoui le président Sall, félicitant les plus hautes autorités militaires et paramilitaires



Une parade militaire et paramilitaire sur le Boulevard du Général De Gaule a marqué Le 59ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal.



Devant le président de la République Macky Sall et ses invités d’honneur, les chefs d’Etat libérien Georges Weah, malgache Andry Rajoelina et gambien Adama Barrow, les différentes unités ont exhibé leurs nouvelles acquisitions.



Les corps de l’armée sénégalaise (Génie, Artillerie, marine, blindé), la Gendarmerie nationale et la Police ont fait une démonstration de force avec des véhicules neufs.



Une des attractions du défilé a été la prestation de l’escadron spécial de la Garde présidentielle.





aps