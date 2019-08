MACKY SALL PRIE POUR ’’UN HIVERNAGE PLUVIEUX’’

Le président de la République Macky Sall a invité lundi ses compatriotes à solliciter "les faveurs" de Dieu pour "un hivernage pluvieux".



"Ensemble, nous devons solliciter humblement les faveurs d’Allah pour un hivernage pluvieux", a-t-il dit dans un entretien avec des journalistes, peu après avoir accompli la prière de l’Aïd-el-kébir ou Tabaski, la grande fête musulmane, à la grande mosquée de Dakar.





Selon le président Sall, la situation de l’hivernage, qui démarre véritablement au Sénégal entre juillet et août, "n’est pas tout à fait satisfaisant".



Aussi a-t-il demandé des prières pour "un hivernage pluvieux, une bonne campagne agricole".



Le président Sall a aussi appelé à "un Sénégal uni, un Sénégal de paix et de prospérité".



Comme le chef de l’Etat, l’imam El Hadj Malick Diagne, qui a dirigé la prière la grande mosquée de Dakar, a exhorté ses coreligionnaires à prier pour un "hivernage abondant et prospère".



La grande majorité des musulmans sénégalais célèbre l’Aïd-el-kébir ce lundi, soit 24 heures après certains de leurs compatriotes qui ont célébré cette fête dimanche en même temps que la plupart des pays musulmans.



BHC/BK (aps)