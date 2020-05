MACKY SALL VA S’ADRESSER À LA NATION CE LUNDI À 20H

Le président de la République va s’adresser à la Nation, ce lundi à 20 heures, a annoncé la RTS.



L’adresse présidentielle était initialement prévue mardi.



Macky Sall doit évoquer la situation et la gestion de la pandémie de Covid-19 au Sénégal.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté ce lundi 177 nouveaux cas de COVID-19, un record depuis l’apparition de la pathologie au Sénégal, le 2 mars.



Lors du point de presse quotidien sur la situation de la pandémie, la directrice générale de la Santé a annoncé que 177 tests sont revenus positifs sur les 917 tests réalisés, soit un taux de positivité de 19, 3%.



Parmi ces nouveaux cas, 169 sont des cas contacts suivis, alors que les 8 autres sont issus de la transmission communautaire, selon Ndèye Marie Khémess Ngom Ndiaye.



Les cas issus de la transmission communautaire viennent de Liberté 3 (01), Pikine (01) Mbao (01), dans la région de Dakar, Tambacounda (03) et Touba (02).



Elle a signalé que 65 patients ont été déclarés guéris, ce qui porte à 715 le nombre total de guérisons.



Huit cas graves sont en observation dans les services de réanimation des hôpitaux de Fann (03), ainsi qu’à Principal (04)et à Ziguinchor(01), selon Mme Ndiaye, assurant que l’état de santé des autres malades évolue favorablement.



Actuellement, 1151 patients sur les 1886 cas recensés au Sénégal depuis le 2 mars sont sous traitement. On dénombre 19 décès.































aps