MACKY SALL VEUT UNE MOBILISATION POUR LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES ET LE PORT SYSTÉMATIQUE DU MASQUE

Le chef de l’Etat Macky Sall a lancé lundi un appel pour "une mobilisation de toutes et de tous", pour faire respecter les gestes barrières et le port systématique et correct du masque dans la lutte contre la COVID-19.



"J’appelle, par conséquent, à une mobilisation de toutes et de tous, pour le respect des gestes barrières et le port systématique et correct du masque", a-t-il dit dans une adresse à la nation par visioconférence.



Le président Sall a répété qu’il "est établi que le port du masque réduit considérablement la circulation du virus". Il a rappelé que cette mesure "est obligatoire dans tous les espaces publics, les lieux de travail, publics et privés, les transports et les commerces".



"Dans ce front uni que nous menons contre ce terrible fléau, le port du masque est à la fois une mesure de protection de soi-même et de son prochain, mais aussi un acte de civisme et un engagement patriotique vis-à-vis de la nation", a déclaré Macky Sall.



Il a invité instamment les élus locaux, les partenaires sociaux, le secteur privé, les guides religieux et coutumiers, la société civile et les mouvements citoyens à poursuivre leur action d’alerte, de veille et de sensibilisation dans les villes, villages, quartiers et communautés.



Le président a invité à veiller "particulièrement aux personnes âgées et à celles souffrant de certaines pathologies, parce qu’elles sont les plus vulnérables aux formes sévères de la maladie".



De même, Macky Sall a appelé, "une fois de plus, à ne pas stigmatiser les malades de la COVID-19". Pour lui, un "malade mérite compassion, pas la stigmatisation".



A l’en croire, "stigmatiser un malade, c’est ajouter de la souffrance à la souffrance, c’est faire offense aux valeurs socio- culturelles et religieuses qui nous enseignent de traiter les autres comme nous voudrions être traités ; et de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu’on nous fasse".





































APS