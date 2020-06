MADIAMBAL DIAGNE VEUT UN DÉBAT TÉLÉVISÉ AVEC ATEPA

La polémique sur le bradage du littoral par une certaine élite ne cesse d’enfler. Après les accusations du journaliste Madiambal Diagne, qui dans une chronique parue dans Le Quotidien du lundi, accusait un cercle d’hommes politiques, de journalistes, de religieux et autres homme d’affaires de s’être accaparé illégalement du littoral, c’était au tour de l’architecte Pierre Goudiaby Atepa de monter au créneau pour l’accuser à son tour d’avoir une villa... les pieds dans l’eau et donc d’être coupable de ce qu’il reproche aux autres. Il n’en fallait pas plus pour faire réagir à nouveau le journaliste qui, via Twitter, a sollicité un débat télévisé. Un face to face avec Atepa au cours duquel les preuves seront brandies, espère-t-il. « Je commence à en avoir marre du ping pong avec Pierre Goudiaby Atepa. Je propose qu’une chaîne de télévision organise un débat public entre nous deux et que chacun sortira devant la face du monde ses éléments qui fondent ses affirmations », s’est il exclamé.

































































emediasn