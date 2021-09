MAGAL 2021 : 2570 POLICIERS DÉPLOYÉS À TOUBA

Au total, 2570 éléments de la Police nationale ont été déployés à Touba (centre) dans le cadre de la sécurisation du Magal, manifestation religieuse commémorant le départ en exil du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba, a-t-on appris, vendredi, du Directeur de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire, Ibrahima Diop.



"Le dispositif qui a été mis en place constitue une montée en puissance par rapport à ce qui a été fait l’année dernière. Nous étions à 2093 fonctionnaires de police et aujourd’hui nous sommes à 2570’’, a-t-il dit lors d’un point de presse en prélude à la célébration du grand Magal de Touba.



Le commissaire Diop a insisté sur le fait que l’évènement posait des défis sécuritaires spécifiques à chaque année de sa célébration, justifiant sans cesse, a-t-il assuré, le renforcement du dispositif sécuritaire afin de permettre aux pèlerins de passer un bon Magal.



Les effectifs déployés sont constitués d’éléments en uniformes et d’agents en civil en plus d’une équipe technique de surveillance, a fait savoir le Directeur de la sécurité publique.



Il a assuré que ce dispositif policier permettait de mener des opérations de sécurisation et de prévention avant, pendant et après la célébration de l’évènement dans la cité religieuse de Touba.



L’officier de Police a ainsi fait savoir qu’au cours de différentes opérations menées à Touba et dans la localité de Mbacké en collaboration avec le Groupement mobile d’intervention avaient récemment permis d’appréhender 596 individus pour diverses infractions.



‘’Ces individus ont été interpellés pour vols avec violence, détention de chanvre indien, ivresse publique manifeste, vagabondage entre autres délits. Certains d’entre eux ont été arrêtés pour vérification d’identité’’, a souligné le commissaire Diop.



Des centaines de milliers de fidèles musulmans, issus en majorité, de la confrérie mouride, prennent part, chaque année, à la célébration du grand Magal de Touba.





































aps