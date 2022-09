MAGAL DE TOUBA : 28 MORTS DANS DES ACCIDENTS, SELON LES SAPEURS-POMPIERS

Vingt-huit personnes ont trouvé la mort et 726 autres blessées dans des accidents survenus à Touba (centre) ou entre les routes reliant cette ville au reste du pays, entre samedi 10 et vendredi 16 septembre, a appris l’APS de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP).







‘’Le dispositif mis en place cette année, lors du Magal, a enregistré à terme 28 morts, contre 10 décès lors de la précédente édition’’ de cet événement, a déclaré le lieutenant-colonel Cheikh Tine, porte-parole de la BNSP.





Des milliers de pèlerins venus des 14 régions du Sénégal et d’autres pays ont pris part, comme chaque année, au Magal de Touba, qui commémore l’exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), le fondateur de la confrérie musulmane des mourides.







Selon le porte-parole de la BNSP, neuf des personnes décédées ont été victimes d’accidents dans lesquels ont été impliqués des motos Jakarta.







Le lieutenant-colonel Cheikh Tine exhorte les automobilistes au respect du Code de la route, et les passagers utilisant des véhicules à deux roues au port du casque.







L’année dernière, les accidents survenus durant le Magal avaient fait 10 morts et 775 blessés, a-t-il rappelé.

















































