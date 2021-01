MAIN TENDUE DE WILANE À KHALIFA SALL ET COMPAGNIE : " LE PS DOIT ÊTRE NOTRE VEDETTE"

Le porte-parole du Parti socialiste (PS), Abdoulaye Wilane, se pose en rassembleur. Dans un message-vidéo, le maire de Kaffrine a appelé responsables socialistes et tous les militants de la gauche plurielle, à un "sursaut de parti" et à un "esprit de dépassement".



"En ces moments de craintes où nous devons tirer les leçons de la pandémie liée à la Covid-19, et les problèmes générées par cette crise, … il faut envisager l’avenir dans le cadre de la collégialité, de l’inclusion, de l’addition des forces, de la mutualisation des perspectives", a-t-il motivé



Poursuivant, il a ajouté que "sans le Sénégal, il n’y a pas de formations politiques qui rivalisent." De ce fait, a-t-il relevé, "ce qui nous unit ne peut être conforté que par la solidarité mais dans l’humilité, la grandeur et le courage politique. Je nous invite à un sursaut de patriotisme de parti, à un esprit de dépassement, dans le respect mutuel. A ne voir que ce qui est important c’est-à-dire que ce qui nous réunit, le Parti socialiste (PS), son projet, sa vision, et ses actions à venir. C’est ça qui doit être notre référence, notre vedette."



Par ailleurs, "nous savons d’où est-ce que nous venons, qui est-ce que nous sommes et ce qui nous vaut notre situation actuelle alors vivement camarade un esprit de dépassement. La vie est courte et les gens sont appelés à partir mais l’idéal socialiste restera toujours d’actualité. C’est la raison pour laquelle deux notions doivent être au cœur de nos réflexions : adaptation et opportunités", a plaidé le député de Benno Bokk Yakaar (BBY, majorité présidentielle).



Khalifa Sall et son camp l’entendront-ils de cette oreille ? Rien n’est moins sûr.















































emediasn