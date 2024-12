MAIRIE DE DAKAR | MARIE ROSE FAYE, PORTE-PAROLE ADJOINTE DE PASTEF, ÉVOQUE LA POSSIBILITÉ D’UNE DÉLÉGATION SPÉCIALE

Invitée de l’émission Politique en Vérité sur Radio Sénégal, Marie Rose Faye, Directrice générale de l’ADEPME et porte-parole adjointe de PASTEF, s’est longuement exprimée sur l’actualité politique sénégalaise, notamment sur la révocation de Barthélemy Dias de son poste de député, ainsi que sur l’avenir de la mairie de Dakar.



Revenant sur la révocation de Barthélemy Dias, Marie Rose Faye a tenu à préciser que cette décision était une stricte application des textes législatifs. « Ce ne sont pas l’élégance ou les émotions qui dirigent ce pays, mais bien les lois et les chartes. Barthélemy Dias a été condamné en dernière instance, et la Cour de cassation a confirmé le verdict. À partir de ce moment, il est automatiquement déchu de tout mandat électif. Ce n’est pas une question de calcul politique mais de respect des règles. »



Elle a également rejeté les accusations selon lesquelles cette révocation serait une manœuvre politique visant à éliminer un adversaire. Selon elle, le moment choisi, après les élections, visait à éviter toute interprétation erronée d’une volonté d’écarter un concurrent politique.



Interrogée sur la gestion actuelle de la mairie de Dakar, Marie Rose Faye n’a pas mâché ses mots : « La gestion de Barthélemy Dias ressemble à celle d’une propriété privée. Il y a trop de laisser-aller. Les personnes qui prennent la défense de sa gestion protègent avant tout leurs propres intérêts. Nous avons dénoncé ces pratiques devant le conseil municipal. »



Elle a également annoncé qu’un audit serait mené pour examiner les pratiques au sein de la mairie. Cette initiative s’inscrit, selon elle, dans une démarche visant à rétablir la transparence et l’efficacité dans la gestion municipale.



Face à la situation actuelle de la mairie de Dakar, Marie Rose Faye n’a pas exclu une mise sous délégation spéciale. « Tout est possible. Si nous constatons qu’aucune personne n’est capable de diriger efficacement la mairie et que cette dernière est dans une impasse, il n’y a pas de raison de ne pas envisager une délégation spéciale. »



Cette mesure, qui consisterait à confier la gestion de la mairie à une autorité administrative nommée par l’État, viserait à pallier les dysfonctionnements actuels.



Enfin, lorsqu’elle a été interrogée sur une éventuelle candidature à la mairie de Dakar, Marie Rose Faye a affirmé que ce n’était pas une priorité pour elle : « Je ne dirais pas que je n’ai pas d’ambition, mais ce n’est pas une obsession. Mon objectif est de travailler pour le Sénégal, partout où l’on a besoin de mes compétences. »



Cependant, elle n’a pas écarté la possibilité de relever ce défi si la situation l’exigeait : « Si la mairie a besoin de mes compétences, je répondrai présente. Mais, pour le moment, je me concentre sur mes responsabilités actuelles à l’ADEPME. »





















































