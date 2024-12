MALICK NDIAYE | NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNÉGALAISE, UNE ASCENSION AU SERVICE DE LA RÉPUBLIQUE

Dans une trajectoire qui mêle expertise technique, engagement politique et leadership reconnu, Malick Ndiaye, plus connu sous le nom d’El Malick, est désormais à la tête de l’Assemblée nationale sénégalaise, après les élections de la 15e législature. Ce logisticien confirmé, ancien ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, incarne une nouvelle génération de dirigeants, résolument tournés vers l’action et la réforme.



Né en 1983 à Dahra Djolof, Malick Ndiaye est le produit d’un parcours exemplaire. Diplômé en management, commerce international, transport et logistique, il a évolué dans des environnements complexes, notamment en tant que cadre dans une multinationale où il gérait des opérations portuaires. Son approche méthodique et sa capacité à trouver des solutions pratiques aux défis du secteur des transports ont fait de lui un acteur clé de l’économie nationale.



Ses compétences professionnelles, associées à son sens de l’écoute et à sa discrétion naturelle, ont marqué son passage au ministère des Infrastructures. Il y a initié des réformes ambitieuses, notamment dans le domaine des infrastructures routières et du transport aérien, avec une vision claire : moderniser le Sénégal pour le rendre plus compétitif à l’échelle internationale.



Côté politique, Malick Ndiaye n’est pas un nouveau venu. Très jeune, il s’est impliqué auprès de figures de la gauche sénégalaise, telles que Moustapha Niasse, Landing Savané et Abdoulaye Bathily. Son engagement politique a pris une dimension plus active en 2011, lorsqu’il rejoint le professeur Ibrahima Fall, un mentor qui a profondément influencé sa vision du leadership.



En 2015-2016, il fait le choix stratégique de rejoindre PASTEF-Les Patriotes. Il y occupe le poste de secrétaire national à la communication, devenant l’un des défenseurs les plus éloquents du projet porté par le parti. Fidèle à ses convictions et au leadership d’Ousmane Sonko, puis de Bassirou Diomaye Faye, il s’impose comme un homme de confiance, capable de rallier les forces autour des idéaux de transparence, d’équité et de développement durable.



Élu président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye devient une figure centrale de la gouvernance sénégalaise. Ce poste stratégique, qui exige à la fois neutralité et fermeté, lui permet de jouer un rôle clé dans l’équilibre des pouvoirs. Décrit comme un homme ouvert et rassembleur, il apporte une vision pragmatique et moderne à l’institution.



Son défi principal sera de réconcilier les différentes sensibilités politiques au sein du Parlement tout en assurant la bonne mise en œuvre des réformes ambitieuses proposées par l’exécutif. Sa capacité à transformer les idées en actions concrètes, couplée à son approche inclusive, en fait un leader particulièrement apte à relever ce défi.



Malick Ndiaye représente une nouvelle génération de leaders sénégalais, capable de conjuguer technocratie et engagement politique. Son élection à la tête de l’Assemblée nationale reflète une volonté de renouvellement et de modernisation des institutions démocratiques du pays.



Au-delà des défis politiques et institutionnels qui l’attendent, il porte l’espoir de nombreux Sénégalais : celui d’un Parlement plus proche du peuple, en phase avec les aspirations de justice sociale, d’équité et de développement.



