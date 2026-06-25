MAMADOU, FRÈRE DE L'ANCIEN PRÉSIDENT MACKY SALL, PLACÉ SOUS MANDAT DE DÉPÔT

Le Tribunal de Grande Instance de Rufisque continue d'afficher sa volonté de faire respecter la Loi sans distinction de statut ni de rang social.

Ce jeudi 25 juin 2026, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Rufisque, M. Cheikh Diakhoumpa, a ordonné le placement sous mandat de dépôt de M. Mamadou Sall, frère cadet de l'ancien Président de la République, Macky Sall.

L'intéressé est poursuivi pour des faits d'ivresse publique manifeste et d'injures non publiques, infractions prévues et réprimées par les dispositions légales en vigueur. À l'issue de son déferrement, il a été placé sous mandat de dépôt, à la Maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, dans l'attente de la suite de la procédure judiciaire. Son jugement étant prévu le jeudi prochain.



Selon des sources proches du dossier, les faits reprochés trouveraient leur origine dans un incident survenu au niveau du péage, où M. Sall aurait tenu des propos déplacés à l'endroit d'éléments du peloton routier de la gendarmerie. Des accusations qui relèvent désormais de l'appréciation de la justice.



Au-delà de la personnalité mise en cause, cette affaire est perçue par de nombreux observateurs comme une nouvelle illustration de la fermeté du parquet de Rufisque dans l'application de la Loi. Pour plusieurs acteurs du monde judiciaire, le Procureur Cheikh Diakhoumpa s'est imposé, depuis sa prise de fonction, comme un magistrat rigoureux, attaché aux principes d'équité et d'égalité de tous les citoyens devant la justice.



« La loi est la même pour tous. C'est ce qui rassure les populations. Quand elles estiment être dans leur droit, elles sentent que leurs préoccupations sont entendues », confie un habitué des environs du tribunal.

À travers cette procédure, le parquet de Rufisque réaffirme ainsi un principe fondamental de l'État de droit : nul n'est au-dessus de la loi, quelle que soit son identité ou son appartenance.



















Fodé Dia (Bambey Tv)