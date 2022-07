MAMADOU RACINE SY : ‘’PRÉSERVER LA PAIX, QUELLE QUE SOIT LA COALITION MAJORITAIRE’’

Le maire de Podor (nord), Mamadou Racine Sy, leader de la coalition Benno Bokk Yaakaar (majorité présidentielle), a lancé un appel à ‘’la préservation de la paix’’, quelle que soit la coalition majoritaire à l’Assemblée nationale.



‘’Le climat de paix et de stabilité qui prévaut doit être préservé à tout prix’’, a dit M. Sy après avoir voté à l’école Elimane-Racine-Sy, à Podor.



Il décrit le Sénégal comme une ‘’havre de paix’’ et une ‘’vieille démocratie’’.



‘’Le développement ne se construit que dans la stabilité et la quiétude’’, a-t-il ajouté.



































































aps