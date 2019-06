MANIF "AAR LI NU BOOK" : VERT, JAUNE, ROUGE...DE COLÈRE !

Peu après la fin de la grande prière du vendredi, les membres de la plateforme " Aar Li Nu Bokk" se sont donnés rendez-vous aux allées du Centenaire. Le but : dénoncer "Le scandale à 10 milliards de dollars" révélé par BBC. Des centaines de personnes ont bravé le chaud soleil pour assister à cette manifestation pacifique, autorisée, finalement, par le préfet de Dakar. Parmi, les nombreuses pancartes, hostiles au régime en place, on peut y lire : " La famille Sall se partage le patrimoine national", ou encore, "Macky Sall démissionne", "Aliou Sall criminel. "







"Il fait très chaud mais nous tenions à être là pour montrer à ommes tenus à Macky Sall que nous en avons marre de sa gouvernance", a confié Ndeye Astou Cissé, manifestante âgée de 45 ans.



Les heures passent et la foule devient de plus en plus compacte. La mobilisation, plus forte. La place est noire de monde. Sur place, Fou Malade, membre de Yen a marre demande aux manifestants de serrer les rangs. " Le pétrole nous appartient et cette mobilisation atteste que les Sénégalais tiennent à leurs ressources naturelles", a soutient le rappeur qui rappelle que le combat pour la transparence sur les ressources pétrolières doit être celui de tous les Sénégalais.