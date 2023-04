MANIFESTATIONS DANS TOUTE LA FRANCE, 112 INTERPELLATIONS À PARIS

112 personnes ont été interpellées à Paris ce vendredi soir, a indiqué la préfecture de police.



"Plus d'une trentaine de mise à feu de poubelles avec un risque fort de propagation" avaient été recensées ce vendredi soir dans la capitale, avec, entre 18 heures et 19 heures, "de nombreuses violences" commises par des manifestants, avait souligné Laurent Nuñez.



Des "exactions" ont entraîné l'intervention des forces de l'ordre "pour disperser ces groupes", a-t-il encore indiqué, soulignant que "quelques groupes éparses" étaient encore présents dans les rues de Paris.



Violences à Rennes: la CRS 8 envoyée

Des violences ont été commises ce vendredi soir en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites à Rennes, justifiant l'envoi de la CRS 8 dans la ville entre ce vendredi soir et samedi matin, a appris BFMTV.



Les portes d'un commissariat et d'un centre des Congrès ont notamment été incendiées.



Cette unité d’élite crée en juillet 2021 est une force d’intervention spécialisée dans les violences urbaines, qui était encore tout récemment à Marseille après les fusillades qu'a connu la ville.



Le trafic ferroviaire est suspendu depuis 20 heures à la gare Saint-Charles de Marseille en raison de la présence de manifestants sur les voies, qui ont ensuite déposé des objets sur les rails, selon les annonces de la SNCF à la gare.



"Nous avons été confrontés à la gare Saint-Charles à un envahissement de voies" par des manifestants, a confirmé à l'AFP un communicant de la SNCF. Ces derniers étaient environ 150, selon la préfecture des Bouches-du-Rhône.



Des objets sur les voies

"La circulation des trains est interrompue depuis 20H00, en raison de manifestants sur les voies", a précisé la compagnie dans des annonces vocales vers 21 heures, a constaté une journaliste de l'AFP, alors que de nombreux trains affichaient des retards au départ ou à l'arrivée.



Les manifestants, qui se sont ensuite dispersés sur les voies loin de la gare et qui n'étaient donc pas visibles des quais, ont finalement quitté les rails "mais ont déposé des objets qui entravent la circulation", toujours selon les annonces de la compagnie, la circulation restant suspendue.



Le TGV de Paris à destination de Toulon a ainsi été dérouté et n'a plus effectué l'arrêt en gare de Marseille, a constaté un journaliste de l'AFP à bord.



Le trafic "ne devrait normalement plus tarder" à reprendre, a précisé la SNCF à l'AFP, ajoutant que des vérifications étaient en cours afin de s'assurer que plus aucune personne ni objet n'étaient présents sur les voies.