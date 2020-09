MANSOUR FAYE ANNONCÉ A KEUR MASSAR POUR DISTRIBUER 2,5 MILLIARDS FCFA

C’est parti pour la distribution de l’enveloppe de trois milliards décaissée dans le cadre du Plan Orsec. Keur Massar, commune fortement impactés par les inondations, sera, aujourd’hui mercredi, 16 septembre, la première étape de Mansour Faye, le ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, et son équipe, en charge de la distribution de l’aide directe aux impactés.



Dans un discours télévisé, le mardi 8 septembre, faisant suite à une réunion au Palais sur la question des inondations, le chef de l’Etat, Macky Sall, avait annoncé, comme première mesure d’urgence, la décision de dégager une enveloppe de 10 milliards FCFA en faveur des populations touchées par les pluies diluviennes enregistrées ces derniers jours.



De cette enveloppe, un montant de trois milliards FCFA cash ira directement auprès des populations, avec des produits de première nécessité (denrées alimentaires, matelas, etc.).



Toutefois, dans une note rendue publique les services du ministre parlent "d’une enveloppe de 2,5 milliards destinée aux ménages impactés dégagée par la Banque mondiale à travers le projet d’appui aux filets sociaux".



De l’enveloppe des dix milliards, les sept qui restent seront utilisés pour apporter une première réponse technique pour l’évacuation des eaux pluviales stagnantes.































































































