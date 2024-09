MAOULID 2024 À TIVAOUANE | 350 POINTS D’EAU ET 40 CITERNES DÉPLOYÉS POUR GARANTIR UNE DISTRIBUTION OPTIMALE DU LIQUIDE PRÉCIEUX

À l’approche de la célébration du Maoulid à Tivaouane, prévue le 15 septembre, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé la mise en place de 350 points d’eau et le déploiement d’une quarantaine de citernes pour garantir une distribution d’eau adéquate. Cette mesure vise à assurer un séjour confortable aux milliers de pèlerins attendus pour cet événement religieux.



En visite à Tivaouane mercredi, M. Dièye a évalué les préparatifs des services de son ministère pour le Maoulid, célébrant la naissance du Prophète Mohamed (PSL), sous l’égide du Khalife général des tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Il a souligné que les équipes techniques sont mobilisées pour que les infrastructures hydrauliques soient prêtes et pleinement opérationnelles à temps.



« Le nécessaire est en train d’être fait pour que ceux qui viendront au gamou de Tivaouane y séjournent dans d’excellentes conditions », a assuré le ministre, ajoutant que des dispositifs spécifiques ont été prévus pour couvrir l’ensemble de la ville.



En plus de sa tournée d’inspection, Cheikh Tidiane Dièye a rendu visite à des figures religieuses locales, dont Serigne Babacar Sy Abdou et Serigne Moustapha Sy Al Amine, chargés de l’organisation du Maoulid, avant de se rendre à la mosquée Seydi-Hadji-Malick-Sy. Cette dernière a récemment bénéficié d’un nouveau forage, construit par la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), et qui sera officiellement inauguré par le président de la République à l’occasion du Maoulid.



Ce nouveau forage est considéré comme un ajout majeur pour améliorer la distribution d’eau, non seulement pendant les festivités du Maoulid, mais également pour les besoins quotidiens de la population de Tivaouane.













































































Rts