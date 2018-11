MAOULID DE TIVAOUANE : TROIS MORTS DANS DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a annoncé lundi à l’APS la mort de trois personnes dans 22 accidents de la circulation ayant fait 81 blessés, à l’occasion de la célébration du Maoulid à Tivaouane (ouest).



‘’Nous avons noté 22 accidents de la circulation qui ont occasionné 81 blessés et trois morts’’, a déclaré le lieutenant Ousmane Lo, chargé des opérations de la BNSP à Tivaouane, ville qui accueille depuis plusieurs jours des milliers de pèlerins pour la célébration de la naissance du prophète Mohamed, ce lundi.



Les accidents mortels constatés par les sapeurs-pompiers sont survenus dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-il précisé, ajoutant que l’une des victimes est un piéton qui a été heurté par un véhicule, les deux autres ayant trouvé la mort dans des accidents de motos ‘’Jakarta’’.



Ousmane Lo précise que le bilan donné des accidents de la circulation est provisoire.



Selon lui, la plupart des accidents surviennent après le Maoulid, lorsque les pèlerins quittent Tivaouane en direction des autres localités.



Certains accidents de la route sont causés par la fatigue et l’insomnie des automobilistes.Le responsable de la BNSP ‘’exhorte les chauffeurs à à ne pas conduire s’ils sont fatigués et à continuer à faire preuve de prudence’’.



Selon lui, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mené à Tivaouane ‘’11 interventions’’, dont une à la suite d’un incendie.



Certaines interventions ont été effectuées au secours de personnes malades, sept autres ont eu lieu à la suite d’accidents de la circulation.



Selon Ousmane Lo, pour la ‘’couverture sécuritaire’’ du Maoulid, la BNSP a déployé ‘’un important dispositif’’ comprenant 59 ‘’engins’’ et 409 agents, dont 17 officiers et 128 sous-officiers.