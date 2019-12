MARCHE "GNO LANK GNO BAGN" - Le pari de la mobilisation réussi avec une forte présence de personnes du troisième âge

Annoncé en exclusivité par dakarposte, la manifestation de protestation du mouvement "Gno Lank, gno bagn" a réussi. Force est de le reconnaitre.



Comme vous le voyez sur ces images , ils étaient ce vendredi après midi de tous les âges (bizarrement de vieux briscards) . Et surtout, les protestataires qui marchaient contre l'augmentation des prix de l'électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna et Cie étaient on peut plus engagés !



Il nous revient que ces manifestants (une dizaine de milliers) n’avaient visiblement pas les mêmes préoccupations. Par exemple, certains scandaient la libération de Guy Marius Sagna, d'autres personnes du troisième déploraient la hausse des factures d'électricité, tandisque des étudiants réclament la libération du Pr Babacar Diop; bref Seule la marche les liait entre eux, non les motivations et convictions !

En clair, les radars fureteurs de dakarposte, qui ont infiltré cette marche nous soufflent que chacun voulait exprimer un sentiment, une colère, une désapprobation, une déception, "bref un message du peuple Sénégalais à un régime hélas sourd aux appels, et enfermé dans sa tour d’ivoire".





Le véritable mérite de cette journée très redoutée en "haut lieu" de cette manifestation de protestation doit revenir, certes aux organisateurs (ils ont insisté sur le caractère non-violent et non-provocateur de la manifestation), mais aussi et surtout, aux éléments des forces de l’ordre qui se sont, de manière générale, bien comportés. Il faut dire que le risque de dérapage était réel. Mais chacun a visiblement joué sa partition.