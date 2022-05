MARCHE POUR LA LIBÉRATION DE CHEIKH OUMAR DIAGNE- Voici la liste des personnes arrêtées

COLLECTIF POUR LA LIBÉRATION DE CHEIKH OUMAR DIAGNE.

3ème marche 3ème interdiction 3ème refus 3ème interpellation.

Jusqu'à quand cette danse des 3 pas qui s'inspire plus de la danse de Saint-Guy que de la salsa ?

Jusqu'où ira l'imagination de l'autorité qui n'hésite pas, pour corser la motivation de sa décision d'interdiction de la marche du COLICOD, à y ajouter les risques d'un affrontement entre clans rivaux, pour ainsi dire entre homophobes et pro-gay? (Avons-nous raté un épisode, oh my GUÈYE ! Ou bien notre GANA national aurait-il suscité à son corps défendant des vocations ?)...

Pour l'heure les 15 interpellés ne sont nullement dépaysés et ils s'activent en ce moment à tenter de retrouver leurs repères dans ce violon qui leur est si familier du 4ème Arrondissement de Police de la Médina. En attendant la suite des évènements.

*Liste des combattants du COLICOD*

1) FALLOU NIO LANK

2)PAPIS JIM FRAPP

3)BAYNA GUÈYE NITOU DEUG

4)ABDOU KARIM GUEYE NITOU DEUG

5) GÉRARD KOÏTA FRAPP

6)POULO BOU FOUMOU FALA

7)CHEIKH TIDIANE FALL DAKAR THIEUYTOU

8/THIERNO SALL NITOU DEUG VALEUR

9) OUSMANE SARR

10)AHMED TAKOULA

11) MAMADOU GADIO

12) MOUHAMED MALAL DIALLO

13)ABABACAR DIÉMÉ

14) KALIDOU DIOUF proche de COD

15) DIAGNE SOLUTIONS





Par Me Khoureyssi Ba (avocat)