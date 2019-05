MARCHÉ TILÈNE : LES ÉTALS BIEN ACHALANDÉS, PLAINTES CONCERNANT QUELQUES HAUSSES DE PRIX

Au marché Tilène de la Médina, non loin du centre-ville de Dakar, les commerçants se frottent les mains avec ce début de ramadan, période de grande consommation pour les ménages sénégalais venus nombreux s’approvisionner dans les stands de cette place marchande, mercredi, au deuxième jour du jeûne musulman, malgré la hausse constatée des prix de certaines denrées.



L’activité bat son plein dans ce haut lieu du commerce, au cœur de la commune de Médina, en cette fin de matinée.



La clientèle semble moins nombreuse que le soir, mais les commençants saluent déjà une forte affluence, à l’image de Babacar Ndiaye.



Ce vendeur compare volontiers l’affluence constatée en ce début du mois de Mai à celle qui prévalant généralement la veille de la Korité, fête marquant justement la fin du mois de jeûne musulman.



"Les gens viennent en nombre acheter et cela nous permet d’écouler facilement nos produits, surtout le lait, le sucre, l’huile et le riz qui sont des produits très prisés par les clients pendant le ramadan", explique-t-il.



A l’exception du lait en poudre dont le kilo est passé de 2200 FCFA à 2400 FCFA, les prix sont relativement stables, selon le commerçant, rappelant que le prix du riz avait connu une augmentation bien avant le ramadan.



"Les clients font leurs courses et cela nous permet d’écouler nos produits", insiste Babacar Ndiaye, relevant que pendant le ramadan, "beaucoup de femmes préfèrent venir acheter le soir pour préparer le ndogou", c’est-à-dire le repas de rupture du jeûne.



Aliou Guèye, autre commerçant de la place de Tilène, considère aussi que "le début du ramadan a toujours été propice pour les commerçants".



"Les gens ont tendance à dépenser plus d’argent comme à l’approche des fêtes, ce qui nous permet aussi de gagner plus", affirme ce vendeur.



Compte tenu du niveau de la demande, les commerçants à leur tour sont amenés à s’approvisionner beaucoup en lait, sucre, huile, en riz et en dattes, produits "très prisés par les Sénégalais durant le ramadan", ajoute-t-il.



Si les commerçants se frottent bien les mains, certains clients dénoncent en ce qui les concerne la hausse des prix des denrées telles que le lait et le riz.



Comme Ndèye Khary Dièye. "Ce n’est pas normal. C’est tout le temps la même situation’’, peste cette mère de famille trouvée en plein marchandage.



"A chaque événement, on laisse les commerçants augmenter les prix comme bon leur semble parce que c’est le consommateur qui en souffre toujours", dénonce la ménagère, sous le regard amusé du commerçant qui s’apprêtait à lui vendre de la carotte et du manioc.



A la recherche de produits à bon prix, Seynabou Diallo aussi se plaint de cette hausse. "Je ne le cache pas, c’est très difficile pour assurer le manger à la famille parce que tout est presque a augmenté. C’est vraiment difficile pour les familles nombreuses comme la mienne", confie-t-elle.



Malgré tout, elle dit remercier Dieu. "Nous remercions le Tout-puissant parce qu’il nous aide toujours à avoir de quoi amener au marché sinon ça allait être pire. Avec l’aide de Dieu, on pourra toujours faire face à la vie chère. Nous aurons toujours de quoi vivre", conclut-elle.







