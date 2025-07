MARSEILLE: UN HOMME ARRÊTÉ APRÈS UNE TENTATIVE DE MEURTRE À LA MACHETTE EN PLEIN CENTRE-VILLE

Un homme a été blessé à la machette ce vendredi 11 juillet vers 14h30 à la porte d'Aix, en plein centre-ville de Marseille, a appris BFM Marseille Provence de source policière. Blessée, la victime s'est réfugiée dans un bus de la RTM (Régie des transmports métropolitains.



Les forces de l'ordre, rapidement prévenues, se sont mises à la recherche de l'agresseur et ont retrouvé ce dernier au niveau de la place de la Joliette, dans le 2e arrondissement de Marseille. Couvert de traces de sang, l'homme a été interpellé par les forces de l'ordre.



Thêtre de cette tentative d'homicide, la porte d'Aix est souvent en proie au trafic de stupéfiants et de cigarettes et le quartier fait l'objet de plusieurs opérations de sécurisation.